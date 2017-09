Blesa, referent en neurologia, serà a la Jornada de l'Alzheimer

El neuròleg Rafael Blesa, reconegut internacionalment pels seus estudis i recerca de l'Alzheimer, és un dels convidats a la tretzena Jornada de l'Alzheimer, que se celebrarà el dijous 28 de setembre a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa.

Blesa pronunciarà la conferència «Als terrats vells hi ha goteres: la impermeabilització precoç de les zones sensibles a les filtracions de l'Alzheimer». Es tracta d'una metàfora per fer notar que ara per ara és una malaltia incurable però que hi ha científics de tot el món treballant per buscar-hi remei. A Catalunya hi ha més de 120.000 persones diagnosticades.

La Jornada de l'Alzheimer se celebra anualment i enguany complirà la seva tretzena edició. L'organitzen la Fundació Sociosanitària de Manresa, la Regió Sanitària de la Catalunya Central del CatSalut i l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès.

Començarà a les 9 del matí i hi haurà dues taules rodones. Una sobre els avenços de la farmacologia de l'Alzheimer, i una altra analitzarà les investigacions i recerques que es duen a terme sobre els cuidadors. Blesa hi intervindrà a 2/d'1 del migdia.