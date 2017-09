Els botiguers del Firastiu aproven el canvi de data del certamen comercial

Roba. Molta roba. També parades de sabates, bijuteria, productes per a animals domèstics, bosses, acadèmies d'idiomes, tàpers, i no hi podien faltar les de formatges i embotits, i els cotxes d'ocasió. El Firastiu, de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), es va dur a terme durant tot el dia d'ahir al carrer d'Abat Oliba de Manresa.

La trentena de paradistes que van participar en el certamen comercial van donar el seu vistiplau al canvi de dates de la fira. Fins ara se celebrava el primer cap de setmana de setembre. Enguany s'ha decidit endarrerir-lo per la calorada que van passar l'any passat i que va fer que restés públic. I també per la coincidència amb altres esdeveniments. Per als botiguers-paradistes que ahir van ser al Firaestiu, el canvi ha estat positiu. Ahir el dia també va acompanyar, a diferència d'un any enrere, quan va coincidir amb un dels més calorosos de tot l'estiu.



L'opinió dels comerciants

Segons un dels comerciants, al començament de setembre encara hi ha gent de vacances perquè els nens i nenes encara no van a escola. Celebrar el certamen quan ja s'ha iniciat el curs escolar és millor, opinava. També hi havia qui deia que fer les liquidacions d'estocs al començament d'aquest mes és massa aviat. Un altre afirmava que era massa d'hora per acabar les rebaixes d'estiu, que ara s'han pogut allargar per treure's gènere i ja reposar el de la nova temporada. N'hi ha que comentaven que arriba un moment que la data ja no és important, però que fer-ho ara permet vendre tant peces de roba d'estiu com d'hivern. «Jo penso que, en general, aquest any hi ha més moviment».

Al migdia i a partir de les sis de la tarda va ser quan el Firastiu va tenir més afluència de públic. La majoria buscava alguna oportunitat en peces de roba. Als botiguers tampoc no els treu el son que la fira se celebri a final de mes, «perquè avui en dia tothom paga amb targeta».

També els comerços de l'entorn, bàsicament els del sector de l'hostaleria, van tenir un diumenge de molta feina. Un d'ells explicava a Regió7 que l'any passat «no estàvem preparats, ens va agafar de sorpresa» i de seguida es van quedar sense gènere. Aquest any ja havien fet provisions i no van tancar en tot el dia.

A més a més de les parades també hi havia un circuit per a gossos al carrer Dante. Enguany no hi va haver la tradicional presentació de l'equip del Bàsquet Manresa, com s'havia fet en edicions anteriors perquè suposava un al·licient més per acostar-se a l'Abat Oliba. Ahir l'equip tenia un partit de la lliga catalana LEB. Sí que l'ICL hi era present amb una parada. Per als més petits hi havia inflables amb les clàssiques cues per poder-hi saltar.

Per a l'organització, la Unió de Botiguers, el Firastiu d'enguany ha estat positiu. Explicaven que s'havia venut més al matí que a la tarda, un fet habitual en activitats d'aquest tipus.

La primera edició del Firastiu a l'entorn de les Bases es va celebrar l'any 2014 amb la voluntat de potenciar un nou eix comercial a la ciutat que no fos a l'habitual del Passeig, nucli antic i Guimerà. La idea continua sent la mateixa, però. Que els botiguers surtin al carrer per treure estocs de la temporada d'estiu.