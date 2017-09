"La Caixa" aporta 45.000 euros per activitats culturals de Manresa

El foment de la lectura per part de les biblioteques, activitats vinculades a Manresa 2022 i la Festa Major de Manresa reben el suport econòmic de l´ Obra Social "la Caixa", d´acord amb els convenis que s´han signat avui.

Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Cataluny a, juntament amb l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i Joan Orriols, de l´Associació Manresa de Festa, han rubricat avui els convenis, que totalitzen una xifra de 45.000 euros. A l´acte també hi ha estat presents altres directius de l´entitat financera i representants de l´Ajuntament de Manresa i Fira de Manresa.

El primer dels convenis, signat entre Jaume Masana i l´alcalde de Manresa preveu que l´Obra Social "la Caixa", fa una aportació de 4.500 euros que es dedicaran a la realització de les activitats del foment de la lectura, informació i autoaprenentatge a les biblioteques públiques de Manresa. Es tracta d´activitats per a públic infantil, adult i gent gran, com ara hores del conte, clubs de lectura,, concurs Caplletres i grups de conversa.

El segon conveni l´ha signat també Jaume Masana i l´alcalde Valentí Junyent, actuant en aquest cas com a president de la Fundació Fira de Manresa. L´ Obra Social "la Caixa" fa una aportació de 26.000 euros a favor de Fira de Manresa per contribuir a finançar diverses activitats de caire cultural i social que porta a terme. Entre aquestes hi ha accions que s´emmarquen en el projecte Manresa 2022, com ara les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, el festival Sons del Camí o el fòrum de reflexió Ignàgora, sobre temes culturals i espirituals, entre altres.

Finalment, Jaume Masana i Joan Orriols, representant de l´Associació Manresa de Festa, han signat també el, conveni de col·laboració pel qual l´ Obra Social "la Caixa" fa una aportació de 14.500 euros a aquesta entitat, per col·laborar en el programa d´activitats de la Festa Major de Manresa.