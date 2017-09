Centenars de coloms capturats a Manresa serveixen de presa per entrenar falcons

A Manresa, en un sol any -el 2016- es van capturar 2.643 coloms per controlar la seva població. Un cop atrapats, què se'n fa, d'aquestes aus? Doncs, un cop fetes les captures, els coloms es recullen amb vehicles especials i es lliuren al centre de cria d'aus rapinyaires Roc Falcon SL, on són utilitzats com a aliment al centre de cria de falcons.

Tal com ha informat l'Ajuntament, allà primer passen un exhaustiu control veterinari amb la corresponent quarantena. «Després, el 60% se sacrifiquen segons la normativa vigent, i la resta es deixen en uns voladors especials de 30 metres d'alçada, necessaris perquè els falcons desenvolupin de manera natural el seu instint i sobretot perquè es musculin com si ho fessin en plena natura».

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) va rebre l'any passat trenta queixes ciutadanes per brutícia i problemes generats per coloms. Les queixes van donar pas a l'obertura de disset expedients a instància de part per solucionar-los.

Per fer front a aquestes sol·licituds es van realitzar captures en disset punts de la ciutat que van donar com a resultat la ja esmentada xifra de 2.643 coloms capturats distribuïts de la manera següent: instal·lacions d'Aigües de Manresa, 70; carrer Santiago Rusiñol, 68; barri de la Guia, 244; plaça Sant Domènec, 56; edifici de l'Anònima, 154; pati del Casino, 286; parc de la Florinda, 177; barri de Cal Gravat, 134, plaça del Milcentenari, 394; Font del Gat, 370; Mosaic, 76; Prudenci Comellas, 371; estadi d'Atletisme del Congost, 32; Muralla de Sant Francesc, 3; plaça 8 de Març, 161; i Casa Caritat, 47.

Segons l'Ajuntament, en l'exercici 2016 es va produir un nou repunt en el nombre de queixes recollides.



Gàbies en remolcs



L'empresa contractada per a la gestió de l'excés de coloms a la ciutat és Tot Coloms, domiciliada a Sant Salvador de Guardiola. El procediment que s'utilitza es basa en la distribució de gàbies de captura situades en remolcs. Les gàbies disposen de dues entrades pel sostre, per on els coloms entren per poder menjar i tornen a sortir tranquil·lament fins que tornen a tenir gana, i de mica en mica hi van més coloms i la colònia augmenta.

És llavors que es prepara el parany de manera que puguin entrar però no sortir. Segons l'Ajuntament, «queden capturats a dins, on continuen tenint menjar i beure (no moren d'inanició). El dia següent (mai més de 20 hores) es recullen amb unes gàbies de plàstic especials de transport, i es deixa el parany obert de nou, afegint el menjar i beure necessari fins al pròxim control, per tal que torni a començar el procés amb els exemplars que han quedat a l'exterior». Les captures es realitzen normalment cada 15 dies i setmanalment es fa una revisió de cada gàbia-parany, on es posa menjar i beure.

D'aquesta forma s'actua per tal d'evitar l'excés de coloms a la ciutat i els riscos que això comporta relacionats amb la salut. No s'intervé només mitjançant la captura i sacrifici d'exemplars en els punts on es detecta sobrepoblació, sinó que també es duen a terme actuacions informatives i sancionadores.