Ciutadans demanen que s'utilitzi pinso hormonat i l'Ajuntament diu que no està tancat a nous mètodes

L'entitat animalista Corazón de Paloma (Pigeon Heart) ha posat en marxa mitjançant la xarxa social change.org una petició ciutadana per demanar a l'Ajuntament de Manresa que deixi de fer servir les gàbies-parany amb remolcs per capturar coloms.

La petició ja ha recollit més de tres mil signatures i l'alternativa que es planteja és el pinso que esterilitza aquests ocells.

L'equip de govern de CDC i ERC ha volgut deixar constància que el mètode utilitzat fins ara és un sistema perfectament legal i emprat per nombrosos ajuntaments. A Manresa fa uns 6 anys que s'utilitza i hi ha gàbies d'aquest estil instal·lades. També s'havien utilitzat altres mètodes, com xarxes, i també es van introduir dos falcons. L'Ajuntament no està tancat a estudiar altres procediments, si es demostra que són efectius.

Pel que fa a l'alimentació amb pinso hormonat, nicarbacina, l'Ajuntament té constància de poblacions on ho han provat, que han informat de certes dificultats.

Una seria que han de menjar la dosi cada dia. Per ser efectiu, no poden deixar de menjar-ne més de dos dies. Òbviament no hi ha manera de garantir que els coloms cada dia mengin el pinso i per tant l'esterilitzant tingui efecte.

A més, les màquines d'alimentació automàtica no es poden posar a tot arreu (en un terrat sí, però difícilment a peu de carrer). Així que es pot plantejar l'alimentació en determinats punts, però seria molt difícil a tota la ciutat. Aleshores, encara que s'evités el naixement de colons en una zona, en vindrien altres dels entorns propers que trobarien un espai lliure. Per ser efectiu el tractament hauria de ser arreu. Si es fa només a pocs punts, el resultat podria ser molt limitat.

Finalment, recorda que tant l'Institut Català d'Ornitologia com la Societat Espanyola d'Ornitologia posen en dubte el coneixement científic del principi actiu, la seva situació legal i l'afectació a l'ecosistema urbà i les seves espècies salvatges. I defensen limitar de forma natural o artificial els recursos alimentaris, els indrets de reproducció, els gran dormitoris dins d'edificis abandonats, i sensibilitzar i educar els ciutadans per evitar que s'alimentin aquests animals.