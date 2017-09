Discreta retirada de les tres plaques dedicades a Pujol

La placa que hi havia al pavelló del Pujolet de Manresa

La placa que hi havia al pavelló del Pujolet de Manresa arxiu/gemma camps

L'equip de govern de CDC i ERC va retirar discretament la setmana passada les tres plaques dedicades a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en espais públics de la ciutat.

Diumenge, abans de l'inici del primer partit de lliga de l'ICL Manresa, es va descobrir una placa de commemoració del 25è aniversari del pavelló que substitueix la retirada dies abans en la qual figurava el nom de Jordi Pujol. També han estat retirades per operaris municipals les del pavelló del Pujolet i la residència Catalunya, situada al centre cívic Selves i Carner.

D'aquesta forma es donava compliment a l'acord del ple municipal del mes de juny adoptat a instàncies d'una moció presentada pel PSC que va ser aprovada amb el suport de la CUP i Ciutadans i amb l'abstenció de CDC, ERC, DM i el regidor Davins.

El text aprovat compromet l'Ajuntament de Manresa a «retirar la placa commemorativa de la inauguració del pavelló del Nou Congost –i qualsevol altra que hi hagi en instal·lacions municipals– que seran substituïdes (en el moment en què la disponibilitat pressupostària ho permeti) per unes altres en les quals no es citi la persona de Jordi Pujol i Soley».

No hi havia, doncs, cap compromís de calendari concret. Després que el govern municipal fes una revisió de les plaques commemoratives situades en instal·lacions municipals, va localitzar-ne tres, que són les que han estat ara retirades.