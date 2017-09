ICV denuncia que no es fa «res» per afrontar la segregació escolar

ICV de Manresa considera que a Manresa encara «no s'ha fet res» per afrontar la problemàtica de la segregació escolar.

Iniciativa recorda que, fruit d'una proposta seva, en el procés participatiu del Pla de Govern, aquest incorporava el compromís d'elaborar un acord contra la segregació. Dos anys després de l'inici de l'actual mandat municipal els ecosocialistes creuen que no s'han fet passes endavant per afrontar el problema.

Per tornar a posar el tema sobre la taula, Iniciativa per Catalunya Verds organitza per al proper 28 de setembre a les 7 de la tarda a la seu de la delegació del Col·legi d'Arquitectes, a la casa Lluvià, una taula rodona sobre les desigualtats educatives i la segregació a les aules amb el títol «Una escola inclusiva per a una ciutat diversa», i coincidint amb l'inici del curs escolar. D'aquesta manera ICV vol aprofundir en la reflexió sobre les possibles solucions i mesures que cal prendre davant d'un problema de ciutat que ja fa temps que denuncia que es produeix.

La portaveu d'ICV a Manresa, Ana Querol, indica que «l'escola hauria de ser un espai clau per corregir les desigualtats socials però malauradament massa sovint es reprodueixen i perpetuen segons l'origen o situació social i econòmica de les famílies». Querol posa com a exemple que a la ciutat «s'estigui creant i consolidant una doble xarxa educativa que va en detriment dels alumnes i de la cohesió social».