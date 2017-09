L'alcalde de Manresa demana a la fiscalia que deixi sense efecte la instrucció a la Policia Local d'actuar contra el referèndum

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha signat avui un escrit adreçat a la Fiscalia provincial de Barcelona pel qual demana que deixi sense efecte la instrucció en què s´ordena a la Policia Local de Manresa que exerceixi funcions de Policia Judicial i, entre altres actuacions, faci informes o atestats en relació a les activitats preparatòries del referèndum de l´1 d´octubre i porti a terme accions com requisar urnes, sobres electorals, impresos o propaganda electora i altres materials.

En la mateixa línia que altres alcaldes catalans, i tal com ha manifestat també l´Associació Catalana de Municipis (ACM) i l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), entitats de les quals forma part l´Ajuntament de Manresa, l´alcalde considera que la instrucció 1/2017 entra en contradicció flagrant amb l´acord de la Comissió Nacional de la Policia Judicial, que estableix que només portaran a terme aquestes funcions els cossos que formen part de les Unitats Orgàniques de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat, és a dir, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les Policies Autonòmiques. Les Policies Locals només podran fer-ho a grans municipis que tinguin signats convenis amb el Ministeri de l'Interior, i per a casos d´infraccions penals menys greus.

Així doncs, atès que a la Policia Local de Manresa no li corresponen les funcions que li atribueix la instrucció 1/2017, l´alcalde sol·licita a la Fiscalia provincial de Barcelona que en el termini més breu possible la deixi sense efecte. L´alcalde assegura que les funcions que té la Policia Local de Manresa fan referència a "la seguretat i la convivència de manresans i manresanes. Està fora de lloc que ara els obliguin a fer tasques que no són de la seva competència".