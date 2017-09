Un asfaltatge que ha quedat 'a mitges' al Prudenci Comellas

Una veïna del carrer de Prudenci Comellas comenta que en aquest vial, que és un dels que l'Ajuntament ha asfaltat aquest estiu dins del pla de xoc en calçades i voreres, es va renovar el paviment del tram entre el carrer del Bruc i el del Dos de Maig. Es queixa, però, que només s'hagi asfaltat el tros per on circulen els vehicles i que el lateral on aparquen s'ha deixat igual de malament com estava, amb algun forat inclòs.