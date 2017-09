Concentració a les 7 de la tarda a la plaça Major de Manresa per condemnar «l'estat de setge»

L'equip de govern municipal de Manresa convoca la ciutadania a les 7 de la tarda, a la plaça Major, per condemnar les actuacions repressives contra les institucions portades a terme avui contra diverses seus del Govern de la Generalitat i les detencions de diversos alts càrrecs, un conjunt d'accions, que conjuntament amb les citacions a alcaldes i altres agressions, vulneren l'estat de dret i suposen l'aplicació de facto de l'estat d'excepció.

L'acte s'ha convocat a la plaça Major, en la mateixa línia d'altres consistoris del país, que durant el dia d'avui realitzen concentracions davant dels ajuntaments. El govern fa una crida a tots els manresans i les manresanes a assistir-hi, en defensa de les institucions. També dona suport a les concentracions que es fan durant el dia d'avui a Barcelona.

L'hora de la convocatòria, a les 7 de la tarda, s'ha fixat per tal de permetre a la ciutadania assistir també a la concentració convocada a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de Sant Domènec, a la qual també assistiran membres del govern de Manresa.

D'altra banda, l'equip de govern municipal s'adhereix al Manifest de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que diu el següent:

MANIFEST ´CATALUNYA EN ESTAT DE SETGE´

El Govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del passat 27 de setembre de 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de la història, amb més del 70% de votants i que van donar una majoria parlamentària independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants, de culminar democràticament el procés sobiranista.

Catalunya viu un moment crucial per al seu futur polític i social. Les operacions de la Guàrdia Civil d´aquests últims dies escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de comunicació privats, empreses de correu postal, i la Fiscalia cridant a declarar més de 700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai haurien d´haver creuat, entrant impunement en seus oficials del Govern de la Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs.

Avui no és un dia normal. Avui és un dia molt trist per la democràcia d´aquest estat decadent. El govern de l´estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto l´autonomia de Catalunya, amb l´únic objectiu d´intentar aturar el referèndum convocat pel proper 1 d´octubre. Amb l´excusa de no permetre que la ciutadania catalana es pugui expressar a les urnes, ha decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de por i setge a Catalunya. Una por que els catalans ja fa temps que hem abandonat per substituir-la per la fermesa, la serenitat i el compromís. No ens espantaran!!!

Drets fonamentals com la llibertat d´expressió i la llibertat de premsa han quedat greument retallats per un govern estatal, que no dubta en fer servir tot el seu aparell per fer callar els catalans.

Davant d´aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats condemnem i rebutgem l´actitud del govern espanyol i diem ben alt que no deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur polític. Que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem, i que la Unió Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat europeu!!

Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits no acceptarem el retorn a èpoques passades! És el moment d´implicar-se, de sortir al carrer... de sumar clavells, somriures, cartells i pancartes plens d´alegria i d´esperança.

Ha arribat l´hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa i un somriure. Davant de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica. Perquè la nostra determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper 1 d´octubre. La nostra força està en defensar avui allò que els d´ahir no van poder i que els de demà ens agrairan eternament.

Vam començar votant i acabarem votant!!!