La Diputació signa un crèdit amb l'Ajuntament per un milió

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha signat recentment un crèdit amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, per valor d'un milió d'euros, dels quals 38.100,13 euros estan subvencionats per la Diputació.

Gràcies a un conveni signat entre la Diputació i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. Al llarg de tot l'any passat, la Diputació va signar crèdits per un valor de 95.542.467,71 euros, dels quals 4.554.349,25 estaven subvencionats per la corporació. El Programa de Crèdit Local té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis per a noves inversions.