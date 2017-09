L'Ajuntament reposa 1.554 rajoles fetes malbé als dos laterals del Passeig

Ja hi ha una xifra definitiva per a la trencadissa de rajoles del primer tram del passeig de Pere III de Manresa: 1.554. Aquestes són les que ha calgut canviar, després que la previsió inicial de substituir-ne 480 quedés àmpliament desbordada.

Un primer recompte del servei de manteniment de l'Ajuntament va quantificar l'afectació en prop de mig miler als dos laterals del passeig en el tram entre la Muralla de Sant Domènec i el carrer de Guimerà. Finalment, aquesta xifra s'ha més que triplicat, perquè a mesura que s'anaven fent treballs de substitució es comptabilitzaven més rajoles malmeses.

El primer recompte es va fer públic l'agost de l'any passat i el mes de març l'Ajuntament va posar mans a l'obra amb la previsió de substituir 600 rajoles. La previsió era que l'actuació tingués un cost aproximat de 20.000 euros i que s'executés abans de l'estiu. A final de juliol ja n'havien reparat unes 1.400 i encara quedava per realitzar una darrera fase. La majoria de rajoles trencades són a causa del trànsit de camions que fan tasques de càrrega i descàrrega per als comerços i restaurants que hi ha en aquest punt cèntric de la ciutat. Tot i així, també n'hi ha a causa de les arrels dels arbres.

Ara, queda pendent intervenir a l'andana central del primer tram del Passeig, que també acumula centenars de peces trencades, i això serà més complicat, perquè pel tipus de peces als laterals és més fàcil intervenir-hi, però al centre l'enllosat és diferent, combina materials i dibuixa formes que o es respecten o caldrà refer-lo de cap a cap.