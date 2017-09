L'Espai Social Manresa participa en una cantada col·lectiva del Dia de l'Alzheimer

L'Espai Social Manresa de la Fundació Catalunya La Pedrera participarà, demà dijous, en una cantada simultània als 25 espais socials de la fundació amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Més de 600 participants del programa REMS (Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut) cantaran l'himne «La melodia d´un record», obra del pianista i compositor Albert Guinovart i amb lletra del manresà David Pintó.



A Manresa, la cantada tindrà lloc als jardins de Casa Caritat, a les 12 del migdia, amb la participació de l´espai de Manresa i els seus familiars, i l´acompanyament del grup Arrels. A 2/4 d´1, es farà un piscolabis a l´espai social. Per començar, a 3/4 de 12 del migdia, es farà un assaig general; a les 12 menys 5 minuts, la benvinguda als participants; a les 12, la cantada, i a 2/4 d'1, la finalització de l'acte a l'exterior dels jardins de Casa Caritat



La creació d'aquest himne forma part de la tasca terapèutica que du a terme el programa REMS. És per això que l'estructura de la cançó ha estat treballada conjuntament amb el lletrista David Pintó i una musicoterapeuta, per tal que s'adapti als gustos i les necessitats d'aprenentatge dels participants en el programa.

Amb aquest objectiu s'han incorporat repeticions per reforçar l'atenció i la memòria de treball i s'han inclòs paraules clau seleccionades per la seva força motivacional. El procés d'aprenentatge de la cançó i la seva coreografia durant aquests mesos ha suposat per tots ells un exercici terapèutic complet amb l'objectiu de reforçar les habilitats que preserven.

Sota el títol "La melodia d´un record", la cançó parla sobre l'alegria de viure i les ganes de continuar endavant, amb la voluntat de que sigui un himne que el reconeguin com a propi i contribueixi a cohesionar-los com a grup, objectius també del programa REMS de la fundació.