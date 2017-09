Manifestació multitudinària a Manresa en defensa del referèndum i contra la repressió

Més de 4.000 persones clamen aquesta tarda de dimecres al carrer de Manresa contra les actuacions de l'estat espanyol contra les institucions catalanes. La protesta, possiblement de les més nombroses fetes a la capital del Bages, ha sortit poc abans de les 8 del vespre de Sant Domènech, en direcció la caserna de la Guàrdia Civil.

La tarda de protesta ha arrencat a les 7, en una plaça Major que ha quedat petita, per una concentració convocada per l'Ajuntament de Manresa. Persones de totes les edats han fet cap a la crida del consistori amb estelades, senyeres i urnes. La frase més corejada ha estat «Votarem!». L'alcalde accidental, Marc Aloy, ha pres la paraula en substitució de l'alcalde, Valentí Junyent, que és a Alemanya complint les seves obligacions a la Diputació de Barcelona. Aloy ha recordat que "a Manresa ens unim en la defensa de la democràcia i les llibertats, i ens sumem als milers i milers de persones que des de primera hora del matí s´estan concentrant a Barcelona en defensa de les nostres institucions, molts dels quals manresans i manresanes que en aquests moments no poden ser aquí".

Acabat l'acte de la plaça Major, la gent ha començat a desfilar cap a la plaça de Sant Domènec, on hi havia convocada una nova protesta, una marxa cap a la casera de la Guàrdia Civil. De mica en mica s'ha anat omplint Sant Domènec i la plaça annexa de Fius i Palà, fins que cap a les 19.50 ha arrencat la comitiva. Al davant, una pancarta amb el lema «Defensem el referèndum; contra la repressió i per la llibertat dels pobles».

La riuada de gent ha arribat a la Caserna, on no ha deixat de cridar «Votarem!». També s'han deixat urnes davant la porta.

Vídeo de la concentració a la plaça Major