La comunitat educativa de Manresa es mobilitza a favor del referèndum

Diferents centres educatius de Manresa han sortit al carrer aquest dijous per condemnar l'operació de l'estat contra el referèndum. Per una banda, alumnes dels instituts Lluís de Peguera, Lacetània i Pius Font i Quer s'han manifestat pel centre de la capital del Bages. Per l'altra, estudiants, professors i personal de l'UPC i d'UManresa s'han concentrat davant de les seves respectives universitats i seguidament han unit les seves protestes.

En el cas de l'UPC, la convocatòria ha sorgit dels estudiants i a ella s'hi ha sumat bona part de la comunitat educativa. S'ha llegit dos manifestso, un a càrrec d'estudiants i un altre per part d'un representant de l'Escola Agrària. A continuació, s'han unit amb els estudiants d'UManresa per fer una marxa junts.

Quan a UManresa, unes 200 persones, entre estudiants, professorat i treballadors de la Fundació Universitària del Bages s´han concentrat a les escales de l´edifici principal del Campus Manresa de la UVic-UCC. La manifestació l´han convocat un grup d´alumnes de segon curs d´Infermeria, que han repartit cartells reclamant democràcia.

La comissió del 90è aniversari del Lluís de Peguera fa públic un comunicat



L'Institut Lluís de Peguera de Manresa celebrarà enguany un lluït programa d'actes per commemorar el seu 90è aniversari. La presentació s'ha fet aquest migdia a la biblioteca del centre, moment que els convocants han aprofitat per condemnar els actes que van tenir lloc ahir. Assumpta Pla, directora del centre, acompanyada per Ermengol Calvet, representant de la comissió organitzadora del 90è aniversari, i Carme Cerarols, la professora més veterana del centre, ha fet la lectura del manifest de la comissió, formada per la direcció de l'institut, representants del professorat del centre, de l'AMPA i dels Amics del Peguera.

Hi manifesten "la nostra ferma condemna a la vulneració de les llibertats civils de la població, i també als atacs a les institucions catalanes i al sistema democràtic", "el nostre posicionament a favor de la llibertat d'expressió i dels drets legítims del poble català", i donen "suport a les persones, entitats i institucions que defensen aquests drets, propis d'un país democràtic".

A la presentació també hi havia altres membres de la comissió, així com la pubilla i l'hereu del Peguera, la dama d'honor i els fadrins.