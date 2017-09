La fiscalia cita l'alcalde de Manresa a declarar el 2 d'octubre pel suport a l'1-O

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha rebut aquest matí la citació de la Fiscalia per anar a declarar per haver donat suport al referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde ha estat citat als jutjats de Manresa just per a l'endemà del referèndum, el dilluns dia 2, a les 12 del migdia, en qualitat d'investigat.

És la data en què ha estat citat a declarar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, per haver donat suport a la convocatòria de l'1 d'octubre, com ho han fet més de 700 alcaldes d'arreu de Catalunya.

Aquest dijous al matí l'alcalde ha rebut, a l'Ajuntament de Manresa, una citació de la fiscalia de l'àrea de Manresa, Igualada i Vic, que el cita a declarar, als jutjats de Manresa (carrer Arbonés), el dia 2 d'octubre, a les 12 el migdia.

La fiscalia també reclama que l'enviament del decret de suport al referèndum signat per l'alcalde i altra documentació en relació a la convocatòria de l'1 d'octubre.

Tal com va informar Regió7 en l'edició de dissabte passat, la fiscalia de Manresa tenia previst aquesta setmana començar a enviar les citacions als alcaldes de la Catalunya Central. Ha començat avui dijous, doncs, per l'alcalde del municipi més gran de la zona, el de Manresa.