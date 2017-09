L'Ajuntament atura la captura i sacrifici de coloms després de la campanya en contra

arxiu particular

Els coloms entren a les gàbies per menjar i queden atrapats a dintre

Els coloms entren a les gàbies per menjar i queden atrapats a dintre arxiu particular

La pressió que estan exercint les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d'Advocats contra la captura i mort de coloms s'ha traduït en una denúncia contra l'Ajuntament de Manresa per la utilització de paranys mòbils i la posterior eliminació de les aus. L'Ajuntament ha aturat les captures, tot i que discrepa de la il·legalitat del sistema.

Verònica Cuevas, presidenta de la comissió del Col·legi d'Advocats de Manresa, ha explicat a Regió7 que la denúncia ha estat interposada pel Col·legi d'Advocats de Barcelona davant la Policia Local de Manresa perquè les pràctiques de l'Ajuntament per controlar la població de coloms contravenen el codi penal i la llei de protecció animal. La denúncia considera «il·legal» la utilització de gàbies de captura situades en remolcs.

La denúncia presentada recorda que hi ha sentències prèvies que avalen que la captura de coloms, aus que entren dintre de la categoria d'animals exòtics, per a la seva eliminació està prohibida, i encara més si l'eliminació es produeix de manera no efectiva, deixant els animals sense menjar i aigua suficient.

«Es tracta d'un mètode d'exterminació declarat il·legal», el que implica que aquesta mena de gàbies-parany «no es poden fer servir».

Instat per aquest diari, l'equip de govern de CDC i ERC admet que s'han aturat les captures, però argumenta que no s'han retirat els remolcs «perquè és un sistema que ha funcionat, legal i que es pot continuar utilitzant». El que farà l'Ajuntament és «estudiar si pot conviure amb algun altre sistema i, mentrestant, durant uns quants dies no es faran captures».

La denúncia dóna suport a la campanya engegada per entitats de defensa dels animals i particulars –amb recollida de suports i instàncies– per pressionar l'Ajuntament de Manresa perquè controli la població de coloms amb medicaments anticonceptius.

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA's) dels col·legis d'advocats catalans avalen totalment l'ús de pinso anticonceptiu com a mètode per controlar la població de coloms als municipis. Aquestes comissions, entre elles la de Manresa, consideren que la pràctica de capturar i matar aus és contrària a les lleis proteccionistes vigents i totalment ineficaç, ja que provoca un augment de la seva població i una gran despesa econòmica.



Complir la normativa

En canvi, la implantació del pinso anticonceptiu comporta, d'una banda, que els municipis que l'apliquen compleixin la normativa en matèria de protecció dels drets dels animals, i de l'altra que el control de població d'aus es faci per mètodes ètics, efectius i amb menor cost econòmic.

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d'Advocats catalans insten les Administracions a la utilització de mètodes de control de la població respectuosos amb la normativa vigent a Catalunya.

En aquest sentit, consideren que el control de la població d'aus urbanes s'ha de fer a través de mètodes ètics, efectius i amb el menor cost possible.

Un estudi realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'Agència de Salut Pública ha demostrat científicament que el tradicional mètode de captures i matances no només no ha aconseguit reduir la població sinó que l'ha incrementat.

Posen com a exemple que a Barcelona entre el 1991 i el 2006 es va incrementar el 95% la població de coloms mentre que experiències en grans ciutats europees i també catalanes han demostrat l'eficàcia del pinso anticonceptiu per reduir el nombre de coloms.