L'Ajuntament esmena el nou pla urbanístic de Manresa

El text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat pel ple de l'Ajuntament de Manresa el passat juliol ha rebut correccions per part de la Generalitat i el ple ha donat llum verd a la seva incorporació.

D'acord amb l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'introdueixen concrecions quant a les cotes d'inundabilitat en el sòl urbà consolidat i es completa el contingut d'un article de la normativa amb referències a les obligacions derivades de la normativa sectorial.

Unes altres correccions són les que fan referència a la línia d'edificació en algun tram de la C-55 i que es remarqui el caràcter no vinculant de la rotonda situada tangencial al Pont de Sant Francesc.

Una tercera prescripció és de caràcter tècnic per a la correcció de les fitxes de sectors urbanístics i completar la incorporació de les modificacions puntuals del Pla General de 1997 que es trobaven en tràmit pel que fa al Mas de l'Oller i La Farinera.

No s'han complert prescripcions

Pel que fa a aquesta última cal completar les correccions que es deriven de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central del passat 6 de juny. Concretament, no s'han acomplert totes les prescripcions assenyalades i es troba a faltar incorporar la delimitació al llarg de la carretera d'una franja qualificada de protecció de sistemes amb la finalitat de que es resolguin en aquest espai els accessos al recinte, establint que un cop fets aquests accessos, els sòls que no hi estiguin afectats s'hauran d'urbanitzar com la resta de zona verda de l'àmbit.

Els tècnics dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat consideren que caldria fer una major referència al valor dels elements patrimonials i la forma d'intervenir-hi a La Farinera.

També s'han detectat errades en el document, com ara errades tipogràfiques en el Volum I de les Normes urbanístiques a l'hora d'enumerar els Capítols (a l'índex i normativa sencera).