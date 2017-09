L'Institut Lluís de Peguera presenta els actes per celebrar els seus 90 anys

Aquest migdia de dijous s'han presentat els actes de celebració dels 90 anys de l'existència de l'Institut Lluís de Peguera. Assumpta Pla, la directora del centre, acompanyada de Carme Cerarols, la professora amb més antiguitat de tots els qui actualment treballen al Lluís de Peguera; Carla Díaz i Guillem Delis, pubilla i hereu actuals del Peguera i Ermengol Calvet, en nom de la comissió organitzadora, han desgranat els motius que porten a una àmplia celebració del 90è aniversari de l'institut, que s'allargarà durant tot el curs.

Després de fer un recorregut per la història del centre, Assumpta Pla, ha destacat que l'aniversari ha de representar una plataforma "d'impuls cap a un institut modern i de futur en el qual el centre ja s'ha instal·lat".

L'edifici, de l'arquitecte Alexandre Soler i March, es va estrenar el 8 d'octubre de 1927. És per aquest motiu que l'acte de presentació del 90è aniversari serà una jornada de portes obertes a l'institut, el 8 d'octubre on es presentarà la publicació "Pinzellades d'història", una visita guiada pel centre i un pastís, que serà una maqueta de l'institut en xocolata, elaborada per la pastisseria Perarnau de Manresa.

Per la seva banda, Carme Cerarols, la professora amb més antiguitat del centre, ha recordat els seus anys d'estudiant a l'institut i com va entrar de professora. "Hem passat del règim dictatorial de quan estudiava fins ara. Les coses han canviat. I ara no ens podem queixar, han evolucionat a millor'.

Carla Díaz i Guillem Delis, que són pubilla i hereu de l'institut, també han intervingut en la roda de premsa de presentació del 90è aniversari del Peguera. Carla Díaz ha reconegut que, "quan era petita i passava per davant de l'institut, ja el veia com una cosa molt important i, ara, estar estudiant aquí representa tot un honor". El Guillem ha admès que "a classes d'història ens expliquen la d'aquest institut i l'edifici on estem, i és molt interessant".



Els actes



La comissió organitzadora dels actes dels 90 anys de l´institut està formada per la direcció de l´institut Lluís de Peguera, representants del professorat del centre, de l´AMPA i de l´associació Amics del Peguera. En representació de la comissió, Ermengol Calvet ha desgranat un a un els actes que se celebraran durant tot el curs, aprofitant diferents espais i activitats de ciutat, com el teatre Conservatori o el Kursaal on es farà l´acte de cloenda, el 4 de maig.

Els actes compten amb xerrades i diàlegs amb ex alumnes que han excel·lit en la seva feina o espectacles musicals i de teatre. Durant el segon trimestre la biblioteca del Casino acollirà una exposició dels 90 anys del Peguera i la celebració del Peguera´s Night, una festa de l´escola avançada, "un acte on es presenten tots els projectes dels alumnes a les famílies i als ciutadans que ho vulguin d´una forma divertida. L´any passat es va fer per primera vegada i va ser realment divertit", explica Ermengol. Per Sant Jordi es podrà ballar la Sardana del Peguera, una peça musical que va ser composada especialment per a l´institut i l´espectacle de cloenda serà un acte que se celebrarà al teatre Kursaal. Ermengol ha assegurat que la comissió està oberta a preparar actes "que puguin anar sorgint".



Manifest a favor de les institucions catalanes



La presentació ha acabat amb la lectura d´un manifest de la comissió organitzadora del 90è aniversari del Peguera on es condemna "la vulneració de les llibertats civils de la població i també dels atacs a les institucions catalanes i al sistema democràtic" i es dóna suport a "les persones, entitats i institucions que defensen aquests drets".