El ple de l'Ajuntament debat sobre el decret del referèndum

El ple de Manresa d'aquest dijous ha debatut sobre el decret del referèndum. La sala és plena de gent i hi ha el diputat Antonio Espinosa, donant suport al recurs presentat per Ciutadans. Els assistents han donat suport amb aplaudiments a les intervencions dels partits que no són PSC i CS. L'alcalde Valentí Junyent ha llegit una declaració en la que ha refermat el compromís de la ciutat amb el referèndum convocat pel proper 1-O.