El regidors dels partits favorables al referèndum mostren pancartes al ple a favor de la democràcia

Un grup d'assistents al ple municipal de Manresa, que s'està celebrant aquest dijous al vespre, ha estripat la carta remesa per la delegació del govern als alcaldes que donen suport al referèndum. Ho han fet mentre el president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, defensava un recurs contra el Decret d'Alcaldia de suport al Referèndum convocat per al dia 1 d'octubre de 2017 i en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals. Com a reacció a la moció de Ciutadans, els regidors dels partits sobiranistes han mostrat pancartes a favor de la democràcia.



El recurs de Ciutadans ha quedat descartat amb 2 vots a favor i 23 en contra. Els regidors de la CUP també han exhibit cartells amb el lema "Sense por".



Crida del PDeCAT a omplir Manresa de cartells

El PDeCAT ha volgut expressar el seu sentir vers els esdeveniments d'aquests dies. Aquest dijous al vespre ha enviat un comunicat en el qual fa notar que, tenint en compte els "atacs intolerables cap a les institucions i representants del nostre país",que s'estan convocant arreu, per reiterar la nostra voluntat de votar en el referèndum convocat pel proper 1 d´octubre".En aquest sentit, ha fet unaper fer costat a l'alcalde Valentí Junyent, que avui ha rebut citació de la Fiscalia a declarar per haver donat suport al referèndum.Seguidament, a les 9 del vespre,(c. Alfons XII, 13 de Manresa) per fer conjuntament una