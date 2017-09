SEAT col·laborarà amb la UPC en l'Enginyeria d'Automoció que impartirà Manresa

SEAT i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han signat, avui, dia 21 de setembre, un acord per col·laborar amb el grau en Enginyeria d'Automoció, que la UPC a Manresa, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), ofereix per primera vegada aquest curs acadèmic 2017-2018.

Gràcies a aquest conveni, cinc estudiants de la Politècnica tindran la possibilitat de realitzar pràctiques a SEAT durant el darrer curs acadèmic. D'aquesta manera, viuran la seva primera experiència laboral en el sector de l'automoció en l'única companyia que dissenya, desenvolupa, fabrica i comercialitza vehicles a Espanya.

L'acord, signat pel vicepresident de Recursos Humans de SEAT, Xavier Ros, i el rector de la UPC, Enric Fossas, també preveu que professionals de SEAT visitin les aules universitàries per impartir classes magistrals i mantenir trobades formatives. A més a més, durant el curs s'organitzaran diverses visites d'estudiants a les instal·lacions de la companyia per conèixer de primera mà les diferents facetes del desenvolupament i la fabricació automobilística.

Amb aquesta col·laboració en l'entorn universitari, la companyia vol fer un pas més en el seu compromís amb la formació juvenil que manté des de fa anys a través de la Formació Professional (FP) Dual i de diversos acords amb escoles de negocis. Per a Xavier Ros, "aquest acord reforça l'aposta de SEAT per la formació a tots els nivells i per la promoció del talent jove. Per a nosaltres és prioritari contribuir a preparar els futurs especialistes de la indústria en un entorn productiu real. Aquest tipus d'intercanvi de coneixement i experiència serà sens dubte molt positiu per a totes les parts, ja que els estudiants seran els encarregats de fer que la companyia i el sector segueixin creixent en el futur".

En paraules d'Enric Fossas, rector de la UPC, "aquesta col·laboració implica ampliar la relació ja de per sí molt rellevant que la UPC manté amb SEAT a partir d'una càtedra i del projecte CARNET, una plataforma internacional de col·laboració amb la indústria adreçada a desenvolupar noves solucions tecnològiques i conceptes en l'àmbit de la mobilitat.

El conveni signat ara s'emmarca en l'estreta vinculació de la formació de la Universitat amb la realitat del teixit industrial que caracteritza el grau impartit per l'Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)".

La UPC, que imparteix el nou grau en Enginyeria d´Automoció amb el suport del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC), és una de les primeres universitats d'Espanya a oferir aquests estudis a preu públic. El nou grau, de 240 crèdits ECTS, cobreix tant el desenvolupament del producte com l'estudi i l'anàlisi del procés de fabricació, i proporciona també els coneixements necessaris de gestió empresarial que demana el sector. La titulació es cursa a l'EPSEM i el quart curs també s'impartirà a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC, on actualment s'imparteix el màster universitari en Enginyeria d´Automoció, que completa l'itinerari acadèmic i competencial d'aquest nou grau.



Aposta contínua pel talent jove

Amb més de 14.500 treballadors, SEAT és el principal generador d'ocupació en el sector automobilístic a Espanya i un dels més grans del país. Entre els seus empleats, un 24% són millennials, cosa que demostra la forta implicació que hi ha a la companyia per l'ocupació jove.

El compromís de SEAT amb la formació de joves professionals es remunta a més de 60 anys, quan es va fundar l'Escola d'Aprenents de SEAT, una de les institucions de referència en FP Dual a Espanya. Alhora, la companyia col·labora amb altres centres d'FP cedint-los vehicles i material tecnològic perquè els estudiants puguin aprofundir en la seva formació pràctica.

A més, SEAT té acords amb escoles de negoci com ESADE o IESE, entre d'altres, amb les que desenvolupa diferents accions per aprofundir en la capacitació dels futurs directius.