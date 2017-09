El Peguera commemora 90 anys lluint orgull històric i reivindicant el seu futur

L'Institut Lluís de Peguera de Manresa es podria haver esperat al centenari del centre per fer una gran commemoració, però ha decidit que 90 anys ja són un motiu prou important de celebració. Entre el 8 d'octubre vinent i l'1 de juny del 2018, la comissió organitzadora del 90è aniversari ha programat una dotzena de jornades amb activitats molt diverses.

L'objectiu de la commemoració, va explicar, ahir, la directora, Assumpta Pla, és lluir orgull per la història del Peguera, que «durant aquests 90 anys ha anat en paral·lel amb tots els esdeveniments de la ciutat»; recordar que «ha estat un punt de referència a Manresa i a la Catalunya Central», i, alhora, reivindicar-ne el futur. «La voluntat d'innovació i les millores d'escola avançada en temes com les noves tecnologies, la participació, l'ètica i els valors».

Van acompanyar Pla membres de la comissió –formada per la direcció del centre i representants del professorat, l'AMPA i els Amics del Peguera– entre els quals Ermengol Calvet, que va repassar els actes, i Carme Cerarols, la mestra més veterana que queda al Peguera. Hi va entrar com a alumna i des del 1975 hi fa de professora. «Les he vist de tots colors», va comentar. També hi havia la pubilla, hereu, dama i fadrins de l'institut.

Calvet, exalumne de diürn i nocturn, expresident de l'AMPA i soci dels Amics i Amigues del Peguera, va repassar els actes. El primer, el 8 d'octubre (11.30 h), inclourà jornada de portes obertes amb la presentació de la publicació de Pere Gasol Pinzellades d'història i la intervenció de l'historiador Francesc Comas; una visita guiada al centre a càrrec d'Enric Masana, delegat del Col·legi d'Arquitectes al Bages-Berguedà; l'exposició a l'Aula 100 de treballs obres i publicacions d'exalumnes significatius, com Amat Piniella i Matilde Almendros, i l'exposició a la biblioteca d'una maqueta de l'edifici projectat per Alexandre Soler i March. El final de festa el posarà el grup Rostoll i un pastís d'aniversari que tallaran tres exalumnes que tenen més de 90 anys i els tres més joves del centre.



Diàleg d'Obradors i Ribas

La inauguració oficial del curs a la sala d'actes, el 26 d'octubre (20 h), inclourà un interessant diàleg entre els físics Xavier Obradors i Ignasi Ribas. El dia 28, al Casino (20 h) es presentarà el vi commemoratiu dels 90 anys, elaborat per Collbaix. Entre els actes del segon trimestre hi ha, del 6 al 24 de febrer, a la Biblioteca del Casino, una exposició dels 90 anys del Peguera. El 2 de març es farà la 2a Peguera's Night i l'11 del mateix mes, el dia de l'esport, amb una cursa pel Passeig. El tercer trimestre inclourà un espectacle de cloenda, el 4 de maig, al Kursaal (20 h), que vol ser sonat, va avançar Calvet.