Públic i polítics escenifiquen al ple de Manresa la desobediència al veto a l'1-O

Ple municipal curt -poc més de dues hores- però molt intens al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa amb comunió de públic i polítics favorables a la celebració del referèndum de l'1-O.

Dels 25 regidors, només els 2 de Ciutadans i els 3 del PSC van defensar públicament posicions contràries a posar les urnes. I mentre la resta s'emportava els aplaudiments a ells els tocaven els xiulets.

El ple va tenir dos moments molt gràfics. El primer va ser l'estripada col·lectiva de còpies de l'ordre tramesa per la delegació del Govern als alcaldes perquè impedissin la votació.

Una part del públic, majoritàriament jove, va esperar cap al final del ple que el president del grup municipal de Ciutadans defensés una moció presentada –perquè l'Ajuntament reconegués que una llei o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot emparar cap ordre ni actuació administrativa– per treure les còpies de l'ordre del govern central contra el referèndum i estripar-les

L'altre moment va tenir lloc poc després, quan els regidors de Convergència, Esquerra, CUP i Democràcia Municipal van exhibir pancartes i cartells per demanar democràcia i el dret a votar.

La moció de Ciutadans per reafirmar el compromís de l'Ajuntament «amb la legalitat vigent que emana de la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les institucions espanyoles i catalanes» només va aconseguir els seus propis vots: dos.

El debat que va tenir lloc reproduïa el que ja s'havia donat al principi del ple quan s'havia donat compte tant del decret de l'alcalde Valentí Junyent de suport al referèndum com del recurs en contra interposat per Ciutadans. Els arguments reproduïen a escala local el debat que inunda Catalunya i l'estat aquests dies, amb algunes particularitats. El president del grup municipal de Cs, Andrés Rojo, va assegurar que el recurs era un «flotador» que llançava a l'alcalde «perquè no s'enfonsi en l'antidemocràcia». Per part del PSC, Felip González feia notar que el decret no era més que una resolució perquè s'havia tingut cura de que no pogués comportar conseqüències jurídiques. L'alcalde va recordar que darrera de la seva signatura hi ha una amplíssima majoria política del ple i ciutadana, i la voluntat de defensar «la democràcia i la llibertat».