L'associació de veïns haurà de trobar una nova ubicació

Si hi ha una persona que, ahir, no saltava d'alegria aquesta és Valentí Serra, president de l'Associació de Veïns del Poble Nou. L'entitat ocupa des de l'any 1992 en forma de cessió municipal els espais on anirà la FUB3. El contracte vigent durava fins al 2020.

Serra es va queixar que tot havia anat molt ràpid i que els ho havien confirmat «en 48 hores». No és estrany, doncs, que entre la presentació i les fotos de la presentació, ell i els dos membres de la junta de l'ens veïnal que l'acompa-nyaven mantinguessin converses a peu dret amb el director general de la FUB i amb el regidor de Barris, Joan Calmet, present a l'acte juntament amb Mercè Rosich, regidora d'Universitats, i una àmplia representació de la FUB.

Als edificis que es rehabilitaran, l'associació hi té un despatx amb molt material geganter i un espai per fer-hi tallers; una carpa per organitzar-hi actes, i, a la nau gran, magatzem. Per ara, no saben on aniran, si bé ja hi ha un possible local de lloguer candidat a la cantonada del passatge de Jover amb el carrer de Sant Josep, on hi havia hagut una Caixa de Pensions.