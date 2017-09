Taller de teràpies amb animals per ajudar malalts d'Alzheimer

Una de les novetats de la Jornada de l'Alzheimer del Bages de dijous a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa serà el taller sobre teràpies assistides amb animals.

La docent Maribel Vila explicarà els beneficis que aporta una mascota per a persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer, entre els quals hi ha la millora de la qualitat de vida, la reducció d'estrès i l'augment de l'autoestima.

Un segon taller serà sobre «Snoezelen, aplicacions pràctiques en demències avançades». Es tracta d'un concepte nascut a Holanda que es basa en una bar-reja de sensacions de llum, sons, olors, gustos i experiències tàctils. Un dels objectius que es fixarà el taller serà donar a conèixer com afavorir l'ús dels sentits a partir d'experiències sensorials riques i variades. Els dos tallers seran entre les 3 i les 5 de la tarda.

La de dijous que ve serà la tretzena edició de la jornada organitzada per la FSSM, CatSalut i l'Associació de Familiars d'Alzheimer.