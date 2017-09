Manresa pel Sí s'afegeix la la crida per portar la democràcia a totes les places del pais

La plataforma Manresa pel Sí s'afegeix a la crida per portar la democràcia a les places del país. A les 9 del matí un centenar de persones han fet una bustiada pels barris i ara es fa una penjada de cartells pel Centre Històric. El centenar de persones que han iniciat la concentració ha començat a créixer cap a les 11 del matí, quan molta gent ha començat a arribar a la plaça convocats per la plataforma. A les 12 hi ha previst un vermut popular.