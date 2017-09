El nou acord de la Seu perd 240.000 euros perquè durarà dos anys en lloc de tres

La bona notícia és que les obres de restauració de la basílica de la Seu de Manresa continuaran. La dolenta, que el nou conveni que estan a punt de signar les institucions que el fan possible -Generalitat, Diputació, Ajuntament i bisbat- només durarà dos anys i no tres com estava previst (vegeu edició del 31 de juliol passat). Això suposa, per tant, passar de 720.000 ?, que és l'aportació total del darrer acord (2014-2016) a 480.000 (l'acord per al 2017-2018).

Demanades per Regió7 sobre la situació de l'acord, fonts del bisbat de Vic, màxim responsable del temple manresà, que han facilitat aquesta informació, van explicar que el consistori i ells volien «signar un conveni per a quatre anys en lloc de dos, però la Generalitat i la Diputació ho han rebutjat». També van comentar que «en aquest moment s'està en vies de firmar el nou conveni, de dos anys», i que per la seva part «la intenció de firmar-lo és imminent».

Cada any, les quatre institucions aportaran a l'acord 60.000 euros per barba. És la mateixa quantitat anual que el conveni anterior, però la reducció del temps fa que la xifra sigui més baixa. Com l'anterior, també funcionarà en forma d'addenda; és a dir, que se signarà el conveni del 2017 i, després, un altre per al 2018. En el seu moment es va explicar que s'utilitzava aquesta fórmula per un canvi de la normativa que no permetia fer convenis de llarga durada i, al mateix temps, si s'esqueia, per fer possible l'increment de l'aportació d'un any a l'altre, però això encara no ha passat mai.



Cada cop menys

El que sí que ha succeït és que els acords per a la rehabilitació del temple més important de la ciutat han anat baixant. Del primer conveni de col·laboració (2001-2004), aleshores amb el ministeri de Cultura, que va suposar una injecció total d'1,5 milions d'euros, es va passar al següent (2005-2008), sense el ministeri, que se'n va despenjar, a una inversió d'1,2 milions d'euros. El tercer (2009-2012) va tenir una inversió d'1,4 milions d'euros. En aquest cas, els Amics de la Seu, entitat que fa dècades que vetlla per la Seu, van aportar el 25% de la part del bisbat. En el darrer conveni (2014-2016) ja hi va haver una rebaixa molt important, en temps (de quatre anys a tres) i, sobretot, en diners. De tres convenis a l'entorn del milió i mig d'euros es va passar pràcticament a la meitat. Ara, es torna a reduir.

La Seu afronta el nou acord amb dos canvis importants. Per una banda, el que ha estat el seu arquitecte durant prop de 40 anys, Francesc Xavier Asarta, s'ha retirat aquest any, i ha cedit la batuta de la direcció de les obres a Jaume Soldevila, que fa temps que ha seguit de prop les intervencions. El seu pare, amb el mateix nom, és l'aparellador del temple.

Per altra banda, Lluís Guerrero ha deixat la junta dels Amics de la Seu, malgrat que hi continua lligat com a soci. Guerrero ha estat un puntal bàsic per mantenir vius els acords de rehabilitació.



Feina pendent a la façana sud

A la façana sud del temple, on s'han centrat les obres de les últimes anualitats, encara queda feina per fer. En concret, dos arcbotants, un contrafort i un pany de paret.