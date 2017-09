Presenten un manual sobre els funerals de les diferents religions

Com celebren les cerimònies funeràries les diverses tradicions religioses i espirituals? Per saber-ho, només cal consultar el manual Duellum, obra de Francesc Torradeflot, director de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. El presentarà dimarts, dia 26, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala d'actes del Casino de Manresa.

El manual repassa les cerimònies d'una dotzena de creences i conviccions, dins de les quals n'inclou models diferents. De cadascuna, n'explica l'esquema bàsic i, seguidament, les parts amb més detall. A més a més, n'inclou el vocabulari bàsic.

L'acte, que organitzen la Unesco i l'associació sociocultural Xarxa Manresa amb el suport de Grup Mémora, inclourà una taula rodona de testimonis i experiències de les tradicions religioses, amb la participació d'Ismael L'Aziri (comunitat musulmana), Alfred Matarín (tradició hindú), Ruth García (església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Mormons) i Carles Puig i Noria (Testimonis de Jehovà).

La presentació anirà a càrrec d'Eva Torres, de Xarxa Manresa; Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut; i Joan París, del Grup Mémora. També adreçarà unes paraules als presents sor Lucía Caram. L'acte porta per enunciat «Diversitat religiosa i el final de la vida. Cerimònies de la mort i el dol a les diverses tradicions».