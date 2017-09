L'emblemàtic Cafè l'Havana tanca pels incívics de la Gispert

Tanca un emblema de la plaça de Gispert i el bar de referència a Manresa de l'esquerra alternativa, i en bona part pel mal ambient que hi ha en aquest punt del Barri Antic. L'Havana servirà les últimes copes i àpats aquest dissabte després de 26 anys en funcionament i havent-se convertit en un local indestriable de la història recent de la plaça. Els veïns lamenten que el bar tanqui portes.

Fèlix Fargas, que regenta el bar des de fa sis anys, abandona el negoci perquè vol tancar una etapa i embrancar-se en nous projectes, i reconeix que també ho fa perquè «l'ambient que es respira a la plaça de Gispert no motiva a mantenir-lo obert». Fargas encapçala el negoci, que té amb altres socis que no s'han mostrat interessats a sostenir el projecte amb la seva marxa. «M'agradaria traspassar-ho, però de moment no he trobat ningú que s'hi hagi interessat», afegeix, i lamenta que en aquest emplaçament del Barri Antic encara no s'hagin solucionat els problemes d'incivisme que ell, amb altres propietaris de bars i veïns, denuncien des de fa anys.

A la plaça de Gispert, i en car-rers pròxims com el d'Alfons XII, hi ha un grup que hi va gairebé cada dia -sobretot a la primavera i a l'estiu- a veure alcohol i sovint crea aldarulls. Fargas reconeix l'esforç que estan fent alguns veïns des de fa un any per organitzar-hi activitats amb l'objectiu de canviar la imatge de la plaça, tot i que també creu que «fa falta més implicació veïnal» i que els esforços que s'han fet fins ara «no han aconseguit canviar la percepció de la Gispert que encara tenen molts manresans».

L'Havana va obrir les portes el 1991 per mitjà de qui actualment és el comissionat del Centre Històric i exregidor de la CUP, Adam Majó, amb més socis. De fet, el partit va obrir la seu just a sobre. Majó diu que li sap greu el tancament de L'Havana, però creu que «no s'ha de dramatitzar» perquè a la plaça de Gispert i en els entorns es mantenen bars oberts i en cap cas no significa «un abans i un després de la recuperació de la plaça».