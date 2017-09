Un local per als 'alternatius' quan l'independentisme era minoritari

Al bar L'Havana hi havia una majoria independentista quan a la resta del país era un moviment polític minoritari. El local va veure la llum a principi dels 90 amb «esperit de resistència», segons la definició de l'històric militant de la CUP Adam Majó, treballant perquè un dia hi hagués l'escenari polític que hi ha avui a Catalunya. «A la plaça i en els entorns hi havia bars on anaven els joves, i nosaltres érem llavors joves que atrèiem un perfil de públic que era com nosaltres. Hi havia un ambient a la plaça que afavoria el bon funcionament del negoci», recorda. En aquest sentit, explica que quan el bar L'Havana va obrir les portes s'hi sentien músiques i propostes polítiques que no s'escoltaven enlloc més, però considera que ara la situació ha canviat i que hi ha molts espais amb aquest esperit.