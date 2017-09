El Banc dels Aliments porta avui a Pirelli el primer camió amb menjar

El primer magatzem descentralitzat del Banc dels Aliments rebrà aquesta tarda el primer camió amb menjar. Situat en una nau de l'empresa Pirelli, el juliol passat se'n va fer la inauguració. Permetrà a les entitats a les quals dóna menjar el Banc dels Aliments al Bages, el Berguedà i el Moianès no haver d'anar a Barcelona.

Avui, un camió descarregarà el menjar i, demà i dijous al matí, les entitats el passaran a recollir. La previsió és que el quart dimarts de cada mes el camió descarregui els palets de menjar a la nau, que té 900 m2 i que permetrà repartir aliments entre una quinzena d'entitats, que atenen unes 5.000 persones entre totes.

El magatzem distribuïdor d'aliments de Manresa tindrà com a responsable Aureli Quintas, que porta la logística de la Fundació Rosa Oriol, ajudat per voluntaris de l'entitat. A la mateixa nau que ocupa ja hi ha el magatzem de la fundació, en 1.100 m2 que li va cedir Pirelli fa un parell d'anys.

En el cas de l'espai per al Banc dels Aliments, les despeses de logística i de funcionament les ha assumit la Fundació Bancària La Caixa, mentre que l'Ajuntament de Manresa en paga el lloguer, que a partir del 2018 assumirà la Diputació de Barcelona.

D'entrada, només hi arribarà menjar sec, però aviat també hi portaran fruita i verdura i, més endavant, productes congelats.