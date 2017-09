Deu motius per fer-lo servir

1. Com a medicament veterinari no hi ha cap dubte legal sobre la seva utilització.

2. Hi ha una llarga trajectòria d'ús a Europa i als EUA i la seva eficàcia i seguretat estan ben documentades internacionalment.

3. A hores d'ara s'utilitza en 37 municipis a tot l'Estat i cap ha deixat d'utilitzar-lo des que s'ha implantat, els primers fa 4 anys. Els resultats es troben en una mitjana de reducció del 20% en 1 any i el 70% en 4 anys.

4. Els únics problemes que s'han donat han estat la presència de gats que han espantat els coloms en alguns casos i una disminució del consum durant l'època de sega dels camps de cereals per l'abundància d'aliment.

5. Pel que fa la dosi, en cal una de 8-10 grams per colom i dia i la seva distribució es pot fer manualment o bé amb màquines automàtiques localitzades en terrasses o bé a la via pública. A Barcelona hi ha 44 punts de subministrament a la via pública sense que s'hagi registrat cap problema d'incivisme, a Igualada 3, 1 a Sant Vicenç de Castellet, 2 a Puig-reig i 2 a Ripoll, entre d'altres.

6. Els coloms d'una ciutat es distribueixen en colònies tancades i independents entre elles. Aquestes colònies tenen un radi de moviment d'uns 400 metres des del punt on es troben els nius. Això permet tractar punts de la ciutat amb èxit sense que es produeixi la migració de coloms des d'altres punts de la ciutat que omplin el buit deixat.

7. En una població de coloms només es reprodueix el 20% dels individus, aquests són els dominants.

8. Si es fan captures s'agafen els coloms joves, que no es reprodueixen, i es deixa un buit de recursos (els que consumien els individus capturats) que serà aprofitat per la resta per reproduir-se millor.

9. Els coloms tenen un alt nombre de cries per afrontar una elevada mortalitat. L'espècie ha evolucionat per fer front a la mortalitat. Les captures el que tracten de fer és augmentar la mortalitat, però els coloms han evolucionat expressament per fer-hi front. Es com voler buidar el mar a galledes.

10. La nicarbazina té una toxicitat com la del sucre.