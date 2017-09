L'ampliació de la residència Sant Andreu de Manresa, en la recta final

Valentí Junyent, alcalde de Manresa, Mercè Rosich, regidora de Gent Gran i Salut, i Àngels Santolària, regidora d'Acció Social, han visitat les obres d'ampliació de la residència Sant Andreu, al nucli antic de Manresa, que acollirà 38 noves places de residència i 30 de centre de dia -per traslladar l'actual situat al carrer Circumval·lació-.

Els treballs, que ja són a la recta final, s'acabaran d'aquí a 3 setmanes i el nou equipament es posarà en funcionament abans d'acabar l'any. La nova construcció, que connecta amb l'actual residència Sant Andreu, consta de sis plantes i ha suposat una inversió d'uns 5 milions d'euros.

L'alcalde de Manresa i president del patronat de la Fundació Sociosanitària de Manresa i les regidores han estat acompanyats pel director general de la Fundació, Manel Valls, altres responsables de la FSSM i l'arquitecte i directors d'obra.

La planta baixa de l'edifici acollirà el nou centre de dia i altres serveis oberts també a la ciutadania, com una perruqueria. A la primera, segona i tercera planta s'hi ubiquen les habitacions per als usuaris, algunes dobles i d'altres individuals, i diferents serveis.

Vestigis històrics

Les plantes subterrànies acolliran vestidors, magatzems, espai per a guardar roba i un garatge, entre d'altres espais. És precisament en aquestes plantes on les obres han posat al descobert alguns elements patrimonials i històrics, com arcs medievals.

Mentre que alguns quedaran integrats dins les instal·lacions del nou equipament, una cisterna del segle XVIII es podrà veure des del carrer per mitjà d'un joc de vidres i miralls.

Durant la visita s'ha posat de manifest l'aposta de la Fundació Sociosanitària per donar una atenció centrada en la persona, adaptant-se a les preferències, història i circumstàncies de cada un dels usuaris. És per això que s'han creat diversos espais per poder fer activitats de forma molt més individualitzada, una petita cuina perquè els usuaris de la residència amb més bon estat de salut puguin preparar el seu propi esmorzar, o algunes sales que les famílies dels residents podran utilitzar per fer celebracions o trobades.



Unitats més petites

Descongestionar la residència d'avis de Sant Andreu i crear unitats més petites perquè els ancians tinguin més intimitat, trencar motllos pel que fa al model que han tingut les residències de tota la vida. Són els principals objectius de l'ampliació que està fent la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) just al costat de l'edifici del carrer del Remei de Dalt, al Centre Històric de Manresa, on també hi ha l'Hospital Sant Andreu de la fundació.



En total, amb l'ampliació, la residència oferirà 109 places (ara en té 73, 58 de concertades i 15 de privades). A banda, a la planta baixa hi haurà un centre de dia amb 30 places, on es traslladarà el que hi ha al carrer de Circumval·lació, que ara en té 16. Totes les places noves seran privades si no és que la Generalitat els en dóna més de concertades.