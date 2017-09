Manresa assisteix a unes jornades sobre alimentació sostenible, a València

Laura Escalé i Alba Rojas de Frescoop, SCCL (responsables del projecte mengemBages); Ton Armengol director de l´Escola Agrària de Manresa i, Montse Luque, tècnica de l´Anella Verda de l´Ajuntament de Manresa, han assistit recentment a València a les jornades "Societat civil, alimentació i ciutats sostenibles", on s´han debatut les estratègies de governança alimentària per a la sostenibilitat a les ciutats.

Aquestes jornades han estat organitzades pels Ajuntaments de València i Saragossa, en col·laboració amb la Xarxa de Ciutats per l´Agroecologia, l´oficina de la FAO a Espanya, diverses organitzacions socials de la ciutat de València, ila Fundació Entretantos, com a responsable tècnic.

En una de les sessions va tenir lloc una reunió de la Xarxa de Ciutats per l´Agroecologia, en la qual es van fer les presentacions formals dels integrants de cada delegació, es van discutir els Estatuts dela Xarxa per tal d´avançar en la seva constitució legal i es van definir les prioritats de la continuïtat dela Xarxa pel 2018. Dins el marc d´aquesta reunió dela Xarxa, la delegació de Manresa va participar al Grup de Treball de Recolzament a l´emprenedoria agroecològica i accés a la terra i, al Grup de Treball de Xarxes Logístiques i de distribució locals. En aquests grups de treball es van presentar experiències d´interès d´algunes de les ciutats assistents com Saragossa, Madrid i València que van resultar molt enriquidores per a la delegació.

Posteriorment es van celebrar les jornades "Societat civil, alimentació i ciutats sostenibles". La primera jornada va consistir primerament en tallers de treball sectorials de l´Administració, dela Societat Civil, dela Universitat i del sector privat on es va debatre sobre les característiques i reptes per a una bona governança alimentària. En segon lloc, es van organitzar debats intersectorials per a desenvolupar conjuntament eines de bona governança alimentària. La segona jornada es va iniciar amb una taula rodona en la que es va dialogar sobre les relacions camp-ciutat per a una transició alimentària. Posteriorment, es va donar pas a una sèrie de microponències en la que es compartien experiències agroalimentàries d´entitats de la societat civil, microempreses o de l&rsq uo;administració.

Alba Rojas de MengemBages opina que va ser enriquidor veure que el tema de l´alimentació i la sobirania alimentària és una causa extensa. Van trobar a faltar més experiències concretes perquè l´enfocament es va moure més extensament en el terreny de les idees.

En paraules del director de l´Escola Agrària de Manresa "És engrescador observar com algunes ciutats valoren finalment el seu entorn agrari, reconeixent-lo com un patrimoni i el millor recurs per abastir-se d'una alimentació saludable i sostenible."

Segons la tècnica de l´Anella Verda, aquestes jornades han estat un espai de trobada on intercanviar experiències agroecològiques i aprendre bones pràctiques sobre governança alimentària urbana.