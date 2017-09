Manresa passa l'acollida de serveis socials del carrer de la Canal al de Sant Francesc

Les dependències del Servei d'Acollida del Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Manresa canviaran properament d'ubicació per tenir més espai i més adequat amb l'objectiu d'oferir una millor atenció a ciutadans i ciutadanes. La setmana passada, l'alcalde de la Manresa, Valentí Junyent, va signar el contracte d'arrendament amb la societat Fàbrica de Licors la Manresana SL, propietària d'un local situat al carrer Sant Francesc, 4-6-8, de 295 m2 de superfície.

La signatura de l'acord es produeix després que el 18 de juliol passat la Junta de Govern Local aprovés un expedient de contractació, per procediment obert i amb caràcter d'urgència, per a l'arrendament d'un local amb destí al Servei d'Acollida de Serveis Socials Bàsics. L'acte de signatura va anar a càrrec de l'alcalde i l'administrador de la societat, Sergi Vilaseva, i amb la presència de la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa , Àngels Santolària.

El contracte de lloguer d'aquest nou local és per 7 anys, prorrogable per anualitats a tres anys més. Des del 2011 aquest Servei d'Acollida s'està oferint des del carrer de la Canal, 6, un espai que s'havia quedat molt petit en haver de compartir dependències amb altres serveis com l'Espai Jove, el Servei d'Atenció a les Famílies, l'EBAS Centre i el SIAD.

Manca d'espai

Davant la situació de manca d'espai, des de l'Ajuntament es volia millorar aquesta provisionalitat amb l'objectiu que fos més adequat per garantir una millor atenció personalitzada. A més, es buscava que fos un local cèntric, de fàcil accés i sense barreres arquitectòniques, i amb una distribució adequada a l'atenció social individualitzada i el treball amb grups, i amb una superfície mínima de 200 m2 útils.

Es preveu que el local estigui disponible a principis de l'any vinent, un cop finalitzin les obres d'adequació.