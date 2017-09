Els primers metges que sortiran formats de Manresa trepitgen les instal·lacions

g. c.

Els estudiants a la sala d´actes de la FUB, ahir al migdia, en l´acte de benvinguda a Manresa g. c.

Una lletra U de color vermell i, amb lletres negres, Facultat de Medicina UVic-UCC. Tot, sargit a la butxaca d'una bata blanca. És l' uniforme que van lluir, ahir, els 90 alumnes de la primera promoció de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en l'acte de benvinguda que els va organitzar la FUB a Manresa.

Abans de la capital del Bages, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va oferir als estudiants una recepció a l'ajuntament de la capital osonenca. Va ser allà on els futurs facultatius van rebre la bata que utilitzaran durant la seva formació.

No serà fins dilluns vinent que començaran les classes, mentre que aquesta setmana es dedicaran a conèixer les instal·lacions. Ahir, van visitar el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) a la Clínica Universitària (CU+) de la FUB.



Dues unitats docents

Tot i que la facultat de Medicina és única i està ubicada al Campus Vic, hi ha dues unitats docents repartides entre Manresa i Vic. A la segona faran la teoria i, a Manresa, les classes de simuació. Això pel que fa al primer i segon curs de la carrera. A partir del tercer, les dues unitats estaran vinculades als respectius hospitals de referència de les dues ciutats. En el cas de Manresa, Althaia i la FSSM.

Ahir, la benvinguda a la sala d'actes de la FUB, va anar a càrrec de del degà de la facultat de Medicina, Ramon Pujol; el president de la Fundació d'Estudis Superiors de Salut (FESS), Josep Arimany; el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. A les primeres files hi havia el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; el director general de la FSSM, Manel Valls; el president de la delegació del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Pere Bonet; la regidora d'Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich, i una nombrosa representació de la FUB, encapçalada pel seu director general, Valentí Martínez, que just fa quatre dies va presentar el projecte d'ampliació de les instal·lacions de la FUB amb la rehabilitació d'una part de l'antic Escorxador (vegeu edició de dissabte), i que, ahir, va celebrar que la federació de Vic i Manresa el 2014 hagi donat com a fruit els estudis de Medicina que ara comencen a fer camí

Pujol va parlar del model que vol tenir la nova facultat, que «formarà metges integrals» perquè tinguin una «visió bàsica i general molt sòlida». També va posar en relleu les eines de simulació que els oferirà el Campus Manresa. Arimany que, com la resta, va alternar el català i el castellà en la seva intervenció pensant en els alumnes de fora de Catalunya, els va parlar d'un «pla pedagògic pioner, amb un aprenentatge basat en casos pràctics». També va destacar el tracte personalitzat que rebran. «A la meva època, quan entràvem tants alumnes a la facultat de Medicina de la UB i de la UAB, érem números; vosaltes sereu persones amb noms».



La riquesa de tenir dos campus

El rector de la UVic-UCC va definir com «una riquesa» el fet que la universitat tingui dos campus. Mirant enrere, en va recordar la federació i va agrair als seus actors, els respectius ajuntaments i patronats de les fundacions, «la valentia que van tenir en el seu moment de voler sumar per créixer». No van ser els únics agraïments que es van sentir durant les intervencions des de la taula. Montaña va acabar recordant als estudiants que, «perquè això tingui èxit, una part depèn de vosaltres. El prestigi i la qualitat sempre la donen els alumnes».

L'alcalde Junyent, que va celebrar la paritat entre noies i noies en els alumnes, els va fer una breu presentació de Manresa, a la qual es va referir com una ciutat «abastable», i va reivindicar els centres de salut on faran pràctiques.

Abans de dirigir-se a la CU+, tots els assistents es van fer una foto de grup a les escales exteriors.