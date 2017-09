Els estudiants del Peguera neguen que els professors els indueixin a manifestar-se

"No només és fals que ens empenyin a anar a manifestacions independentistes, sinó que, a més, ens van posar falta per anar a l'acte de dijous". Així de clares i contundents s'han mostrat les joves estudiants de l'institut manresà Lluís de Peguera consultades per aquest diari, l'Anna (alumna de segon de Batxillerat) i Òria (alumna de primer de Batxillerat nocturn) quan se'ls ha preguntat si el centre organitza excursions o incentiva d'alguna manera l'alumnat a saltar-se les classes per anar a manifestacions independentistes, com ha denunciat l'eurodiputada Beatriz Becerra (del partit ALDE) davant al Comissió Europea. Avui, tant Anna com Òria eren unes dels més de 200 alumnes que s'han manifestat pel centre de Manresa, en el marc d'una vaga d'estudiants convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalunya"

L'Anna i l'Òria han trencat una llança a favor dels seus professors explicant que "precisament, el que ens ensenyen a l'institut és a pensar per nosaltres mateixes, a tenir esperit crític" i han afegit que, a més, "ja tenim una edat en la qual considerem que podem tenir formada la nostra pròpia opinió, i ens podem expressar".

D'una manera molt semblant s'han expressat alumnes de primer de Batxillerat d'Artés i de quart d'ESO de Navàs que aquest matí s'han desplaçat fins Manresa per ser a la manifestació. Els artesencs han assenyalat que els "mitjans de comunicació espanyols ens utilitzen. No ens han obligat a res, som nosaltres els que volem reivindicar el nostre dret a vot, encara que ara no tinguem l'edat". Igualment, els navassencs han dit que "és totalment fals que els professors ens incentivin a manifestar-nos. De fet dijous i divendres ens van recomanar no dur estelades a l'institut", cosa que també va passar a Artés.

La denuncia per part de l'eurodiputada Beatriz Becerra arriba després que un vídeo que mostra els estudiants del Peguera manifestant-se davant la comissaria de la Policia Nacional de Manresa (que queda al costat del centre) hagi corregut com la pólvora entre les xarxes socials i hagi arribat a mitjans espanyols que han intentat criminalitzar les protestes de la setmana passada a favor del dret a decidir. L'Anna ha explicat com es va desenvolupar la manifestació estudiantil de dijous, que provocat la polèmica.

L'estudiant de batxillerat del Peguera ha detallat que la mobilització al Lluís de Peguera va començar a l'hora del pati, quan els estudiants van començar a parlar d'encartellar alguns carrers i "no sabem d'on va sortir, però va anar corrent la veu dient que hi havia una manifestació a les 12 del migdia a la plaça Major de Manresa". En aquella manifestació, l'Anna calcula que "s'hi deurien aplegar unes 200 persones" i destaca que "totes érem alumnes, no hi havia cap professor". Aleshores, part dels manifestants van voler retornar a l'institut per avisar als alumnes que estaven fent classe, que s'estava desenvolupant una manifestació a l'exterior, per si s'hi volien sumar. Davant aquesta proposta, i segons les paraules de la jove estudiant "alguns companys s'hi van afegir". L'Anna explica, d'altra banda, que els manifestants es van aturar davant la comissaria de la Policia Nacional de Manresa "com ho vam fer en molts d'altres punts de la ciutat", cridant proclames a favor del referèndum. Segons ha explicat la mateixa jove, el paper dels professors davant l'entrada i sortida d'alumnes per anar a la manifestació, va ser el de "no intervenir", ja que aquests no sabien quins estudiants tenien permís dels pares i quins no, i també desconeixen quins alumnes ja estaven participant a la mobilització. Aquest relat coincideix a grans trets amb la versió que aquest diari ha pogut recollir en altres estudiants.



La Policia Nacional descarta que s'hagi denunciat cap alumna



Preguntat per aquest diari, el cap de la Policia Nacional de Manresa, l'inspector Jesús Méndez, ha explicat que els manifestants van concentrar-se "dues vegades davant de la comissaria". Una primera concentració va durar uns 35 minuts,"van ser-hi entre les 11.05h i les 11.40 del matí", cosa que coincideix amb l'hora del pati dels alumnes; i una segona vegada "cap a la 1 h del migdia". Méndez ha descartat que es produís cap denúncia "almenys que jo en tingui coneixement", segons ha precisat, per què algú enganxés cartells a la façana de la comissaria, tal i com s'havia dit. L'inspector ha explicat que els joves van "estar cridant els eslògans clàssics, van proferir insults, van enganxar propaganda i van cantar el 'fora les forces d'ocupació'", però ha reconegut que no es va anar més enllà: "no es van produir incidències greus".