El govern manresà rebutja les al·legacions de Sant Fruitós i Esfune al crematori del Congost

L'Ajuntament de Manresa tira endavant el procediment per a la concessió de la llicència ambiental per al tanatori amb crematori que el grup Mémora, al qual pertany Fontal, preveu posar en funcionament al sector del Congost.

Aquest pas es fa malgrat la negativa a la concessió expressada mitjançant al·legacions contràries presentades per l'Ajuntament de Sant Fruitós i l'associació Esfune, presidida per Aureli Sánchez –que també és el promotor del crematori que es pretén obrir a la població veïna de Sant Fruitós de Bages.

Les al·legacions presentades per Esfume a l'Ajuntament de Manresa són per temes de salut pública i les del consistori santfruitosenc per considerar que d'acord amb la Llei d'urbanisme, per poder donar una llicència per a una construcció que porta associada una activitat, els carrers han d'estar urbanitzats, i no és el cas.

L'Ajuntament de Sant Fruitós defensa que fa uns anys es podia urbanitzar sense necessitat de tenir els carrers, ni l'enllumenat ni el clavegueram fets, però, ja no. Així que si l'Ajuntament de Manresa dóna la llicència a la promotora del crematori del Congost s'estaria incomplint la Llei d'urbanisme. Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa no hi estan pas d'acord.

Pel que fa a les al·legacions d'Esfune, es va emetre un informe tècnic que conclou que ja s'han fixat les condicions i mesures que corresponen adoptar per a l'activitat per evitar afectacions negatives a persones i medi ambient. A més, no es considera necessària la creació d'una comissió entre promotors i afectats sobre la potencial contaminació ambiental, com demanava Esfune, i tampoc cal sol·licitar altres informes a més dels preceptius que consten a l'expedient.



Valoració favorable

Quant a les al·legacions de l'Ajuntament de Sant Fruitós, l'Ajuntament de Manresa valora favorablement la proposta dels promotors del crematori del Congost pel que fa al compliment de la normativa urbanística aplicable a l'emplaçament de l'activitat.

A més, l'administració municipal afirma que té potestat suficient per decidir concedir llicència ambiental atès que no ha de tenir cap repercussió en el repartiment de drets i deures al sector, que es troba pendent de desenvolupament urbanístic. Així que la tramitació no s'efectua contravenint la suspensió de tramitacions i llicències vigent.

Tampoc representa un problema per atorgar la llicència ambiental que els carrers no estiguin urbanitzats perquè «aquest procediment es refereix únicament i exclusivament a una llicència d'activitats i no pas d'edificació», de manera que l'anàlisi ha de ser ara en relació amb l'ús, ja que la posterior edificació requerirà la corresponent llicència d'obres.

La llicència d'activitats, per si mateixa, no permet construir ni tampoc iniciar l'activitat sense que es disposi no només de la llicència d'obres sinó de l'obra finalitzada.

Per tot plegat, l'Ajuntament de Manresa ha decidit desestimar les al·legacions presentades i informar favorablement l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada pels promotors del crematori al carrer de la Lemmerz, 1-5.