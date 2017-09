Tenir totes les àrees del projecte en funcionament requerirà una inversió de 8 milions d'euros.

La previsió és que a principi de l'any 2019, l'Eco Wine Resort de l'Oller del Mas tindrà en funcionament totes les instal·lacions « i se situarà entre els 10 referents mundials en turisme sostenible», segons els promotors.

L'enoturisme serà el punt d'ancoratge de totes les propostes turístiques, de manera que l'Eco Wine Resort oferirà un gran ventall d'experiències enoturístiques, un programa d'activitats slow life a l'exterior i vinculades amb Montserrat i el Camí de Sant Ignasi, un servei integral al benestar –amb servei d'estètica, entrenament personal, dietètica i nutrició, fisioteràpia– i una gastronomia de producte de mercat d'alta qualitat. A més, amb el Self Wine Service el client disposarà d'una targeta que li permetrà degustar els millors vins en qualsevol moment. La gran novetat és que el client podrà contractar tots aquests serveis amb un Remote Consierge que l'aconsellarà, guiarà i gestionarà totes les activitats i serveis abans de la seva arribada per aconseguir una experiència única i maximitzar la satisfacció del client.



Mil anys d'història

Situat a la DO Pla de Bages, i amb més de 1.000 anys d'història, el celler va iniciar la seva activitat l'any 2003. Amb una producció actual de 145.000 ampolles sempre ha apostat per vins de qualitat i excel·lència utilitzant únicament els raïms procedents de la pròpia finca. Actualment un dels vins del celler, l'Arnau Oller, és Vi de Finca, la màxima distinció vinícola que pot tenir un vi a Catalunya, atorgada per l'INCAVI. Després de 14 anys en el sector del vi, Oller del Mas dóna el tret de sortida a una nova etapa de creixement.