Inversiones Funeraria Reunidas compra el terreny i Serveis Funeraris de Barcelona demana la llicència

Des del 1990 a Manresa es parla de la necessitat de dotar-se d'una incineradora de cadàvers. Durant tot aquets temps, les iniciatives públiques i privades per aconseguir-la no han reeixit, però sembla que ara va de debò.

El grup Mémora, al qual pertany l'empresa manresana Fontal, és propietària d'un terreny a la Plana del Pont Nou des de fa 11 anys (vegeu Regió7 del 31 de gener del 2006) i està duent a terme gestions amb l'Ajuntament per implantar un equipament funerari a la seva parcel·la.

Qui va fer la compra del terreny va ser l'empresa Inversiones Funerarias Reunidas i qui ha demanat ara la llicència ambiental és Serveis Funeraris de Barcelona.

Es dóna la circumstància que Serveis Funeraris de Barcelona està participat en el 85% pel grup Mémora i el 15% restant el té l'Ajuntament de Barcelona. El govern d'Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona fa mesos que intenta vendre's la seva participació, però no ho ha aconseguit. Consultat per Regió7, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que el fet de disposar del 15% d'una empresa que demana llicència per obrir un crematori a Manresa és «una contradicció més del model que hi ha» i que s'està intentant canviar.



Ada Colau pel mig

Per a l'Ajuntament de Barcelona resulta «il·lògic» participar en l'expansió d'un grup, com és Mémora, que planteja una expansió per obrir un crematori fora de Barcelona, quan el que pretén l'actual equip de govern de la ciutat és sortir de l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona.

Cal recordar que el mes d'abril passat el govern de Barcelona va decidir retirar la creació de la funerària municipal de l'ordre del dia del ple per manca de suports per aprovar-la.

També va deixar fora, en conseqüència, la venda del 15% de la participació de l'Ajuntament de Barcelona a Serveis Funeraris de Barcelona.

La venda del 15% de Serveis Funeraris de Barcelona ja es va comunicar al seu consell d'administració. L'Ajuntament quantifica aquesta participació en uns 28 milions d'euros. Si s'aprova l'operació, la participació sortirà a subhasta pública.