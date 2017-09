L'Ajuntament clausurarà l'activitat de PYMSA i multa l'empresa amb 30.000 euros

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que clausurarà l'empresa PYMSA perquè considera que ha comès infraccions molt greus i que no ha complert de forma voluntària el cessament de l'activitat productiva tal com li va ordenar el 30 de juny passat. L'empresa va presentar un recurs als jutjats contra aquesta ordre d'aturar l'activitat. L'Ajuntament, però, va anunciar ahir que ha desestimat la petició de PYMSA d'esperar la decisió del jutjat i que i executarà subsidiàriament l'ordre de cessament de l'activitat industrial. A més a més li imposa dues sancions de 30.000 euros.

L'ordre de cessament i clausura afecta l'activitat d'impregnació i tractament de pals de fusta que es porta a terme a l'empresa del barri de Valldaura. Segons l'Ajuntament, la mesura de tancar es durà a terme els pròxims dies, sense especificar cap data, i serà efectiva fins que l'empresa prengui les mesures correctores necessàries per no sobrepassar els límits de soroll. El soroll és el que va originar els expedients que han acabat, ara, amb la clausura de l'activitat industrial, tot i que fa anys que hi ha queixes dels veïns per les pudors que emet. També perquè treballa amb creosota per impregnar la fusta dels pals, un element que la Unió Europea considera un potencial agent cancerigen.

Segons l'Ajuntament de Manresa, des de final de juny fins ara el govern s'ha reunit diverses vegades amb representants de l'empresa amb la «voluntat de trobar solucions definitives. Unes solucions que no han arribat».

El 30 de juny l'Ajuntament va obrir un expedient sancionador a PYMSA, Postes y Maderas SA, per la presumpta comissió de dues infraccions de caràcter «molt greu» de contaminació acústica. Hi va haver avaluacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i canvi Climàtic de la Generalitat i també dels serveis tècnics municipals. A més a més, va ordenar, com a mesura provisional, el cessament i la clausura de l'activitat d'impregnació i tractament de pals de fusta.

L'empresa va presentar al·legacions que l'Ajuntament va desestimar, i va reiterar l'ordre d'aturar l'activitat.

A principi d'agost una inspecció de tècnics municipals va constatar que s'havia complert l'ordre, però a final de mes PYMSA va informar l'Ajuntament que duia el cas als jutjats i va reprendre l'activitat. Per aquest motiu els dies 30 d'agost i 4 i 7 de setembre es van fer noves inspeccions que van concloure que l'empresa estava en funcionament, fet que PYMSA va confirmar per escrit a l'Ajuntament. Per això ara s'iniciaran els tràmits per aturar l'activitat de manera subsidiària.

A més a més, ha sancionat Postes y Maderas SA amb dues multes de 15.001 euros cadascuna per infraccions greus «tenint en compte que la mesura cautelar de tancament de l'activitat productiva ja és molt contundent».