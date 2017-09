Llum verd a l'hípica i el càmping de l'Oller del Mas

La Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla especial Oller del Mas, que culmina la tramitació urbanística necessària per executar el gran projecte enoturístic que preveu la construcció

d'una hípica i una àrea de càmping amb bungalous.

Els promotors han assegurat que aquest projecte farà possible «un nou concepte de turisme únic al món on la tranquil·litat, la natura i la sostenibilitat marcaran una línia de serveis i activitats per a tots els que vulguin gaudir d'experiències úniques en un ambient de màxim confort en plena natura».

Sis-centes hectàrees de bosc, vinya i oliveres acolliran 24 cases de fusta amb totes les comoditats d'un allotjament de luxe.

A prop del castell, el celler actual d'elaboració es transformarà en un edifici sostenible amb coberta vegetal que allotjarà el nou celler d'elaboració i criança, una botiga experiencial, 5 sales de tast i una sala audiovisual. A l'actual zona esportiva, al nou edifici de la Casa Club hi haurà el restaurant gastronòmic i la zona de benestar i salut. Les instal·lacions esportives actuals (Pitch&Putt, camp de futbol 7 amb gespa natural, pàdel, vòlei platja i piscina) també s'ampliaran amb un rocòdrom i una hípica i es donarà l'oportunitat als clients de conèixer la finca a cavall o passejar-hi dalt d'un carro tibat per cavalls.

Es cobriran els edificis amb coberta vegetal, per minimitzar l'impacte ambiental i potenciar l'autoeficiència. S'oferiran activitats per explorar i connectar amb l'entorn i el medi ambient com l'arboteràpia, tallers de respiració, mindfulness i marxa nòrdica.

També disposarà d'un centre d'interpretació de la natura i es treballarà per recuperar espècies de flora i fauna autòctones de la zona.