L'Escolania de Sant Miquel i la Coral de les Escodines canten per les caputxines

L'Escolania de Sant Miquel de Cardona i la Coral Infantil Escodines actuaran, aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a l'església de les caputxines de Manresa dins del Cicle de Concerts al Convent que impulsa la Plataforma 379.

Els petits cantors cardonins, que enguany celebren el 325è aniversari de la seva fundació, s'han volgut sumar a aquesta iniciativa cultural en suport a les monges, així com també els cantaires del Casal de les Escodines de Manresa dirigits per Rosa Maria Ortega. Oferiran una cantada integrada per un repertori fresc i variat.