Manresa viurà el seu Dia de la Gent Gran amb més activitats i entitats implicades

Manresa no farà cap acte coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, que s'escau aquest diumenge, perquè hi ha el referèndum i la ciutadania, faci el que faci, ja tindrà prou feina, va insistir en la presentació del programa la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich. Tot i que no hi haurà acte el dia central, serà l'edició amb més participació d'entitats i més activitats, una quinzena, que tindran lloc entre avui i el 20 d'octubre.

Rosich ha presentat aquesta setmana les propostes del Dia de la Gent Gran a Manresa acompanyada per representants d'algunes de les entitats que hi participen: Fina Dordal, presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa; el vicepresident de l'entitat, Josep Fontanet; Maria Segalés, vocal del Casal de la Gent Gran del carrer de Circumval·lació; Paco Bernal, president de la Casa d'Andalusia; Joan Maria Estany, president del Patronat de la Residència Montblanc, i Celestí Miravete, secretari de l'Associació de Gent Gran de Manresa. Els va acompanyar el tècnic de Gent Gran Enric Roca.

Avui, a 2/4 de 8 del vespre, al saló de sessions de l'ajuntament, tindrà lloc l'acte oficial. Els impulsors, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, han convidat Enric Prats, advocat i vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet (FCB), a parlar de «Cinc cèntims d'òpera». L'FCB té la majoria d'accions de l'Ateneu Les Bases, on té la seu la coordinadora des d'aquest any.



3r premi del consell

A l'acte també es farà la inauguració de les Aules de la gent gran i el lliurament del 3r Premi del Consell de la Gent Gran per reconèixer públicament la trajectòria d'una persona gran de la ciutat que hagi destacat, sobretot en l'etapa a partir de la seva jubilació, per la seva dedicació al desenvolupament social i/o comunitari col·lectiu. Mentre que el primer any aquest premi va ser per a Joan Cals, l'any passat el va rebre Pepita Subirana.

Una de les novetats d'enguany és que al programa s'hi ha afegit l'homenatge a la gent gran que organitza cada any el Centro Cultural Casa de Andalucía a Manresa, que enguany arriba a la 14a edició. Se servirà xocolata i coca a tots els assistents i, a la mitja part, es projectarà un vídeo i es lliurarà un trofeu a l'entitat de Manresa que ha destacat més aquest 2017 per la seva dedicació a la tercera edat. Serà el tercer any que fa aquest reconeixement, que en les dues anteriors edicions va reconèixer la Balconada i la Sagrada Família. L'homenatge tindrà lloc el diumnenge 15 d'octubre; com sempre, al teatre Conservatori.

Com ja va fer l'any passat, l'Associació de Gent Gran de Manresa ha tornat a col·laborar amb el programa d'actes programant ball a la plaça Porxada, aquest dissabte. Per part seva, el Casal de Gent Gran de Manresa s'ha implicat en la festa, demà, amb un cinefòrum de la comèdia intergeneracional El Sr. Henri comparte piso, a l'auditori de la Plana de l'Om. Maria Segalés, vocal de l'entitat, va explicar en la presentació del programa d'actes que, per part seva, s'han encarregat de fer-ne la màxima difusió i ha repartit més de 2.000 programes al seu casal.

Aprofitant els 200 anys de l'edifici que ocupa, la Residència Montblanc aporta al programa una jornada (vegeu el text sota).



Ball en línia al mercat

Per segon any consecutiu, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa s'ha sumat al Dia de la Gent Gran amb la preparació d'accions sorpresa la setmana del 2 al 8 d'octubre en diferents horaris i espais de la ciutat. Per exemple, l'any passat, el grup de ball en línia de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família va fer una exhibició a dins del mercat, i una entitat va fer cantades al bus urbà.