La Montblanc celebra els 200 anys del seu edifici

La Residència Montblanc celebra, enguany, els 200 anys de l'edifici on és, al carrer del Mossèn Jacint Verdaguer. Per aquest motiu, la seva aportació al Dia de la Gent Gran de Manresa serà especialment significativa, en forma d'una jornada a la FUB2 el dia 16 d'octubre, de les 9 del matí a les 5 de la tarda, centrada en l'excel·lència als centres geriàtrics.

La finalitat de la jornada, tal com va explicar Joan Maria Estany, president del patronat de la residència, és aprofundir en els dos models de qualitat que hi ha actualment als centres geriàtrics: l'atenció AICP (Atenció Integral Centrada en la Persona) i el model d'Excel·lència el Gestió EFQM (European Foundation for Quality Managment ). Per parlar-ne, hi participaran diversos ponents, com Pilar Rodríguez, experta en investigació social i planificació; Alícia Vila, arquitecta; Olga Castro, auditora; Montserrat Soler, especialista en infermeria geriàtrica; Miquel Romero, avaluador acreditat per EFQM; Jordi Roca, director gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, i Carlota Riera, directora de l'Escola Universitària de Ciències de la Salut de la FUB. L'acte finalitzarà amb una taula rodona en què els ponents respondran les preguntes dels assistents, que s'hi han d'inscriure prèviament.