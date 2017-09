La setmana vinent comencen les obres de l'ascensor entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major

La setmana vinent és previst que comencin les obres d´execució de l´ascensor que permetrà salvar els 11 metres de desnivell entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major i servirà per establir un itinerari adaptat en aquest punt del Centre Històric.

Les obres tenen un pressupost de 125.000 euros, tindran una durada de tres mesos i aniran a càrrec de l´empresa Constructora de Solsona. La instal·lació es farà al núm. 9 del carrer de Santa Llúcia, on hi ha un edifici municipal actualment sense ús definit, i que, per les seves característiques físiques i de relació amb l´entorn, esdevé idoni per a la implantació de l´ascensor. Per la part superior, l´ascensor desembocarà sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dona a la plaça Major.

L´actuació també inclou l´execució d´un itinerari de vianants que connecta l´ascensor amb la plaça Major, tot generant un pas que actuarà de mirador, amb vistes a la a la basílica de la Seu i altres punts d´interès de la ciutat.

Per dur a terme les obres, s´enderrocarà l´escala interior de l´edifici de propietat municipal del carrer Santa Llúcia i es deixarà un espai adequat per al buc de l´ascensor, el qual serà adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb doble embarcament a 180º. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l´ascensor, les portes seran de vidre.



Millora de la connectivitat entre barris al Centre Històric



La construcció de l´ascensor s´inscriu al conjunt de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi, que també inclourà la reurbanització de la Baixada dels Drets, carrers Vidal i Barraquer i Via Sant Ignasi i ampliació de la plaça Sant Ignasi; i l´ascensor públic en el marc de les obres d´ampliació de la Residència de Sant Andreu que salvi el desnivell els carrers del Remei de Dalt i Remei de Baix.