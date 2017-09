Concurs del 125è aniversari de les Bases de Manresa

? La Shopping Night servirà també per divulgar el concurs sobre el 125è aniversari de les Bases de Manresa, que es durà a terme després del certamen i fins al 31 d'octubre. El concurs «Les Bases a l'aparador» consisteix a omplir una butlleta en la qual hi ha descrites 34 fotografies de l'època que ara es commemora escrivint el nom del comerç on és exposada cadascuna d'elles. Hi ha 2 còpies de cada fotografia repartides entre 68 comerços. La butlleta s'ha de deixar a l'Oficina de Turisme de la plaça Major i se sortejaran tres vals de compra per un valor de 100 euros.