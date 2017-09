Les escoles de Manresa es mobilitzen per evitar que es precintin els centres

A les vuit del vespre d'un divendres qualsevol, l'escola pública Serra i Hunter de Manresa està tancada, però aquest divendres és diferent: pares, fills, i veïns del barri han organitzat activitats per a tot el cap de setmana amb la intenció de mantenir el centre obert fins diumenge, quan l'escola s'ha de convertir en col·legi electoral.

Carregats amb el sopar, el sac de dormir, tendes i amb molta il·lusió, les famílies han arribat a l'escola disposades a passar-hi hores i "preparades per celebrar la tardor". Música, partits de futbol entre pares i nens, jocs de taula, i tot previst perquè quan arribi el diumenge es pugui votar al centre. En declaracions a l'ACN, una de les integrants de l'AMPA de l'escola, Lourdes Ruiz, ha assegurat que si els cossos policials fan fora a la gent s'obeirà perquè, "per sobre de tot, això és una festa pacífica".

El Pere Ramon Herro i la seva dona preparen la tenda on dormiran aquest cap de setmana. Ho faran amb els seus fills i els seus dos néts, que són alumnes del centre, i la intenció d'aquesta família és "fer caliu i mantenir l'escola oberta fins diumenge", quan volen votar 'Sí' al referèndum.

Ells són una de les diverses famílies que aquest divendres s'ha reunit a l'escola Serra i Hunter de Manresa, on l'AMPA del centre, amb el suport de l'AMPA de l'Ítaca i de l'Institut de Cal Gravat –que diumenge no seran col·legis electorals- han organitzat activitats durant tot el cap de setmana "per celebrar la tardor", però amb la intenció de mantenir els centre obert fins diumenge, quan s'ha de convertir en un col·legi electoral.

Els pares del centre tenen clar que, per sobre de tot, la trobada és una festa pacífica i, en aquest sentit, ja s'han plantejat què faran si els cossos policials decideixen desallotjar l'escola. "Obeirem perquè hi ha nens i la festa és per a ells. Això és un acte pacífic", ha assegurat una de les integrants del l'AMPA de l'escola, Lourdes Ruiz. Tot i així, esperen que això no passi i que diumenge es pugui votar amb total normalitat.



Gent organitzada per evitar el tancament de l'escola La Font



A l'escola La Font de Manresa no s'havia organitzat cap acte per aquest cap de setmana. Per aquest motiu, una cinquantena de persones, davant l'alerta que els Mossos poguessin anar a tancar les instal·lacions, s'han reunit a l'equipament i han organitzat actes per a tot el cap de setmana. Així doncs, la intenció és aquest centre tampoc quedi sense ningú fins diumenge.