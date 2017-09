Una intervenció prèvia als treballs de reurbanització de la Baixada dels Drets

L'ascensor entre Santa Llúcia i la plaça Major ha de quedar fet abans d'entomar les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets per tal que no coincideixen en el temps i tallin la comunicació entre les Escodines i el Centre Històric.

La Baixada dels Drets, amb un cost de 688.840,50 euros (IVA inclòs), s'ha dissenyat de manera que es pugui recórrer sencera a peu pla mitjançant una rampa i, al capdamunt, amb una doble rampa, si bé també hi haurà escales que possibilitaran fer el trajecte més recte. Seguint l'objectiu de millorar-hi l'accessibilitat, a banda i banda, en lloc dels diferents trams d'escaletes d'ara per anar a les cases, es faran replans per accedir-hi, també, a peu pla.

Es renovarà tot el paviment, s'actualitzaran les xarxes de serveis (els punts de llum seran amb tecnologia LED) i es farà un seguiment arqueològic de la intervenció, tenint en compte que és en un sector de la ciutat d'un alt interès arqueològic.